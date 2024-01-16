Слава пожаловалась на внешность после оздоровительных процедур

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) пожаловалась на внешность после оздоровительных процедур. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что 43-летняя исполнительница проводит отпуск в санатории. Она рассказала подписчикам, что планирует сбросить лишний вес. «Настрой на -4 килограмма», — заявила она.

Кроме того, звезда продемонстрировала внешний вид в банном халате после капельниц. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости присутствует отек. «Опухла и отекла. Видимо, все здоровое — это не ко мне», — посетовала артистка.

В сентябре 2023 года Слава показала фигуру в купальнике после набора веса. Исполнительница позировала в слитном лимонном купальнике, сидя на песке на фоне пальм.