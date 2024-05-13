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12:54, 13 мая 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли ракетный удар по Краснодону

Марочко: ВСУ атаковали Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по промзоне Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР), предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передают РИА Новости.

«Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон», — заявил военный.

Под удар попали складские помещения с продуктами питания и лакокрасочными материалами.

Дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе. На месте ракетного удара работают аварийные службы.

Ранее ВСУ обстреляли парк аттракционов в Стаханове в ЛНР. Один из снарядов упал рядом с детскими аттракционами, пострадавших не было.

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      Илья Таксюр
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