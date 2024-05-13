Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 13 мая 2024Мир

Вучич объяснил причину приема жены Зеленского в Сербии

Вучич: Сербия должна сотрудничать с Украиной, которая не признала Косово

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Сербии необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, объясняя прием жены Владимира Зеленского Елены в Белграде, передает РИА Новости.

«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — поинтересовался политик.

По его словам, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Киева, чтобы тот выступил против приема Косово в Совет Европы. «И чтобы не были против нас в Генеральной Ассамблее ООН», — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что Вучич 13 мая встретится в Белграде с Еленой Зеленской. Глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова предупредила, что это вызовет недовольство в Сербии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перебросили резервы под Харьков

      Пожар охватил всю палубу загоревшегося в Архангельске теплохода

      В Польше военные потеряли снайперскую винтовку

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Белый дом отказался комментировать перестановки в российском правительстве

      Основатель правящей партии Грузии отказал помощнику госсекретаря США во встрече

      Сотни экоактивистов штурмовали завод Tesla

      США анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи

      Вучич объяснил причину приема жены Зеленского в Сербии

      Экс-агент ЦРУ раскрыл реакцию НАТО на российское наступление под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше