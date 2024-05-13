Вучич объяснил причину приема жены Зеленского в Сербии

Вучич: Сербия должна сотрудничать с Украиной, которая не признала Косово

Сербии необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, объясняя прием жены Владимира Зеленского Елены в Белграде, передает РИА Новости.

«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — поинтересовался политик.

По его словам, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Киева, чтобы тот выступил против приема Косово в Совет Европы. «И чтобы не были против нас в Генеральной Ассамблее ООН», — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что Вучич 13 мая встретится в Белграде с Еленой Зеленской. Глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова предупредила, что это вызовет недовольство в Сербии.