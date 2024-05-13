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20:37, 13 мая 2024Из жизни

Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2024 года

Объявлены финалисты конкурса Comedy Pet Photo Awards 2024

Фото: Vera Faupel / The Comedy Pet Photography Awards

Объявлены финалисты конкурса самых смешных фотографий домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Изображения были выбраны экспертным жюри. При отборе оно руководствовалось качеством фотографий и их комичностью. Среди 30 финалистов этого года — кот, застрявший в стене, черепаха с цветком, безголовая лошадь и кот-Тарзан.

«О чем я думаю?» Дэвид Кертцман, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото: David Kertzman / The Comedy Pet Photography Awards

Все финалисты участвуют в номинации «Выбор зрительских симпатий». Через сайт конкурса любой человек может проголосовать за фотографию питомца, которая кажется ему наиболее забавной. Голосующие автоматически записываются в розыгрыш приза. Кто-то из них сможет выиграть 100 фунтов стерлингов (11,5 тысячи рублей) наличными. Голосование открылось 10 мая, а завершится 2 июня.

Победители Comedy Pet Photo Awards 2024 будут объявлены 6 июня.

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Конкурс придуман профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. С помощью него они хотят отметить позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных.

Ранее сообщалось, что показаны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года. Среди финалистов, помимо собак и кошек, были двухмесячный хорек Боудикка и черепаха Эдгар. Главный приз забрала фотография Мишеля Зогзоги «Событие, меняющее жизнь». На ней один котенок нападает на другого.

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      Юлия Юткина
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