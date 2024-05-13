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13:35, 13 мая 2024Силовые структуры

Задержанный по делу о взятках самарский чиновник заключил досудебное соглашение

В Самаре задержанный за взятку министр транспорта заключил досудебное соглашение

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Временно исполняющий обязанности министра транспорта Самарской области Александр Николаев, задержанный по делу о получении взяток, заключил досудебное соглашение. Об этом в понедельник, 13 мая, в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, чиновник обязался раскрыть следствию все известные факты коррупционных преступлений и изобличить причастных к ним лиц. Отмечается, что обвиняемый отработал в ведомстве около 20 лет и многое знает о внутренних делах. «Его показания способны произвести фурор», — заявил депутат Госдумы.

Хинштейн утверждает, что в ходе обыска у Николаева были изъяты множеств записей и документов, включая «черную бухгалтерию» дорожных подрядов, которую он вел на протяжении длительного времени.

Дело в отношении Николаева завели 19 апреля по статье 290 («Получение взятки в особо крупных размерах») УК РФ. Следствие полагает, что чиновник заставил директора одной из крупных самарских строительных компаний оплатить и доставить ему стройматериалы для строящегося дома в Волжском районе. Общая сумма поборов составила почти полтора миллиона рублей.

27 апреля сообщалось, что Октябрьский районный суд Самары арестовал министра строительства Самарской области Николая Плаксина, подозреваемого в превышении полномочий.

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      Владимир Седов
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