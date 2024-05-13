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02:51, 13 мая 2024Силовые структуры

Задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку россиянин извинился

ФСБ: задержанный по подозрению в работе на разведку Украины приморец извинился

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookprss.com

Задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку житель Приморья раскаялся и извинился, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый является жителем Владивостока 1976 года рождения. К Вооруженным силам РФ он не имеет отношения, с представителями военной разведки Украины он связался по собственной инициативе под воздействием пропаганды.

Свою вину мужчина признал. «Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. Простите меня», — сказал он.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Приморья по подозрению в шпионаже в интересах военной разведки Украины. По данным правоохранителей, россиянин полностью осознавал, что эти данные украинская разведка может использовать против безопасности России.

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      Марина Совина
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