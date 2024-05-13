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04:00, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Мужчина решил поработать во дворе дома и обнаружил загадочный ящик

Фото: austinalexanderb / reddit.com

Пользователь сети под ником austinalexanderb рассказал, что решил поработать во дворе своего дома и обнаружил загадочный ящик. Фотографию находки он опубликовал на портале Reddit.

По словам мужчины, недавно он начал обрабатывать землю во дворе и наткнулся на старый жестяной ящик. Он уточнил, что находка была зарыта на глубине около четырех дюймов (примерно десять сантиметров). «Не буду публиковать фото того, что там внутри, но это тело кошки бывшего владельца дома», — написал он.

Один из комментаторов пошутил, что автор поста потревожил дух питомца, и посоветовал ему ночью спрятать ноги под одеялом, чтобы на них не напал призрак. Другой участник обсуждения призвал мужчину перезахоронить останки животного. «Для этого подойдет наволочка или картонная коробка. Кто-то любил этого котенка», — отметил он.

Ранее пользовательница Reddit опубликовала снимок жуткой вещи, которую она увидела на жилом участке соседа. Комментаторы посоветовали ей обратиться в полицию.

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      Олег Давыдов
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