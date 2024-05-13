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13:05, 13 мая 2024Экономика

Залив в российском регионе окрасился в необычный цвет

Амурский залив у берегов Владивостока окрасился в желтый цвет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Амурский залив у берегов Владивостока окрасился в необычный цвет — вода местами приобрела желтый оттенок. Об этом сообщает MIR24.TV со ссылкой на специалистов Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Желтые разводы на акватории Амурского залива заметили жители города. По словам ученых, они вызваны пыльцой хвойных деревьев. «Переносимая ветром, она оседает на поверхности воды и ветром же концентрируется в пятна и полосы, образуя "желтые приливы"», — пояснили специалисты.

Ученые подчеркнули, что пыльца не ядовита, но в большом количестве может навредить водоему — нарушить экологический баланс залива.

В декабре 2023 года в необычный цвет окрасилась река Сетунь в Москве — один из крупнейших притоков Москвы-реки. Ее воды приобрели грязно-бурый оттенок. Причина смены цвета водоема тогда не уточнялась.

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      Нина Ташевская
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