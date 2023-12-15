Среда обитания
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19:27, 15 декабря 2023Среда обитания

Река в Москве окрасилась в необычный цвет

Москвичи заметили бурый цвет реки Сетунь

Вода в реке Сетунь приобрела грязно-бурый цвет. Видеоролик окрасившегося водоема опубликовал Telegram-канал «Это Москва».

Необычный оттенок речной воды заметили жильцы дома на Гжатской улице Можайского района столицы. Неподалеку располагается природный заказник, по территории которого и протекает река. Сетунь — один из крупнейших притоков Москвы-реки.

В 2011 году из-за слива горюче-смазочных материалов и химических веществ Сетунь окрасилась в розовый, желтый и красно-черный цвета. Загрязненная вода тогда попала в речку из коллекторов ТЭЦ, лакокрасочного и асфальтового заводов.

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      Виктория Клабукова
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