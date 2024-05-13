Жена задержанного в России военного США рассказала о его драке с россиянкой

Reuters: у задержанного во Владивостоке военного США был конфликт с россиянкой

У задержанного во Владивостоке военнослужащего США Гордона Блэка был конфликт с россиянкой, в ходе которого произошла драка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на жену военного Меган Блэк.

По словам Блэк, за несколько месяцев до ареста ее супруг позвонил дочери и жене по видео, находясь в Южной Корее.

«Однако вместо обычной беседы его дочь и жена стали свидетелями ссоры между Блэком и его русской подругой, которая переросла в кровавую драку», — утверждает агентство со ссылкой на жену военнослужащего.

Меган Блэк сообщила, что россиянка якобы ударила ее мужа ножом, после чего «на его лице была кровь». Жена военного добавила, что она и ее супруг находятся в процессе развода.

Агентство также приводит слова Мелоди Джонс, матери задержанного военного. Она заявила, что Гордон Блэк и его подруга часто ссорились. Джонс добавила, что она советовала сыну разойтись с девушкой из опасений, что один из них может пострадать в ходе конфликтов.

Ранее следствие предъявило Блэку обвинение в краже. По данным управления МВД по Приморскому краю, в дежурную часть обратилась 32-летняя россиянка. Она сообщила, что в Корее вступила в отношения с 34-летним иностранцем, а затем вернулась во Владивосток. 10 апреля иностранец навестил женщину. Между ними произошел конфликт, после которого россиянка обнаружила пропажу денег.