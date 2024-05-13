Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 13 мая 2024Мир

Жена задержанного в России военного США рассказала о его драке с россиянкой

Reuters: у задержанного во Владивостоке военного США был конфликт с россиянкой

Фото: Gordon Black / Reuters

У задержанного во Владивостоке военнослужащего США Гордона Блэка был конфликт с россиянкой, в ходе которого произошла драка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на жену военного Меган Блэк.

По словам Блэк, за несколько месяцев до ареста ее супруг позвонил дочери и жене по видео, находясь в Южной Корее.

«Однако вместо обычной беседы его дочь и жена стали свидетелями ссоры между Блэком и его русской подругой, которая переросла в кровавую драку», — утверждает агентство со ссылкой на жену военнослужащего.

Меган Блэк сообщила, что россиянка якобы ударила ее мужа ножом, после чего «на его лице была кровь». Жена военного добавила, что она и ее супруг находятся в процессе развода.

Агентство также приводит слова Мелоди Джонс, матери задержанного военного. Она заявила, что Гордон Блэк и его подруга часто ссорились. Джонс добавила, что она советовала сыну разойтись с девушкой из опасений, что один из них может пострадать в ходе конфликтов.

Ранее следствие предъявило Блэку обвинение в краже. По данным управления МВД по Приморскому краю, в дежурную часть обратилась 32-летняя россиянка. Она сообщила, что в Корее вступила в отношения с 34-летним иностранцем, а затем вернулась во Владивосток. 10 апреля иностранец навестил женщину. Между ними произошел конфликт, после которого россиянка обнаружила пропажу денег.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      Командующего группировки ВСУ «Харьков» сменили на фоне российского наступления

      Никас Сафронов захотел оставить детей без роскошной квартиры

      России предрекли снижение урожая зерна

      Силовики задержали мигрантов в поле российского региона при помощи дронов

      Российский депутат раскрыл подробности подрыва своей машины в зоне СВО

      «Самый жестокий преступник Британии» снова подрался в тюрьме

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с бойцами СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше