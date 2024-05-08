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09:15, 8 мая 2024Силовые структуры

Российский следователь обвинил в краже американского военного

Следствие предъявило обвинение арестованному в Приморье военному из США Блэку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следователь предъявил обвинение в краже военному США Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

Американцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 158 часть 2, по которой ущерб от кражи составляет от 5000 до 250 тысяч рублей. В настоящее время 34-летний Блэк помещен в СИЗО Владивостока.

По данным МВД, в дежурную часть обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о краже. Она сообщила, что работала в Корее и там познакомилась с 34-летним иностранцем, у них завязались отношения. Вернувшись во Владивосток, россиянка продолжила общаться с ним онлайн, 10 апреля он приехал к ней. У нее дома между ними произошел конфликт, а после ухода гостя женщина обнаружила пропажу денег.

Оперативники уголовного розыска нашли иностранца в гостинице. Он уже купил авиабилет и собирался вылетать на родину. Но силовики доставили его в отдел полиции и возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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