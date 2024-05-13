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20:05, 13 мая 2024Культура

Звезда «Приключений Буратино» вышла на связь из реанимации

Актриса Санаева из реанимации сообщила о проблемах с сердцем
Елена Санаева

Елена Санаева. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

81-летняя народная артистка России, звезда фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) Елена Санаева вышла на связь из реанимации и рассказала о своем состоянии. Ее слова приводит «Абзац».

Госпитализированная актриса рассказала, что попала в клинику из-за проблем с сердцем.

«У меня прихватило сердце. Меня сейчас исследуют, замечательные доктора мной занимаются. Пока диагноз не поставили. Мне 81 год, что-то уже должно было износиться. Вчера отыграли спектакль, а сегодня в больницу попала», — сообщила Санаева.

При этом артистка призналась, что давно чувствовала себя нехорошо, однако не обращалась за помощью к медикам.

Ранее сообщалось, что звезду советского кино госпитализировали из-за проблем с дыханием. Актриса вызвала врачей и пожаловалась им на затрудненное дыхание, которое появилось на фоне проблем с сердцем.

ЖЗЛ
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