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17:22, 13 мая 2024Культура

Звезду «Приключений Буратино» госпитализировали из-за проблем с дыханием

81-летнюю актрису Елену Санаеву госпитализировали из-за проблем с дыханием

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

81-летнюю народную артистку России, звезду фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) Елену Санаеву госпитализировали из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, актрисе стало плохо дома: в понедельник, 13 мая, она вызвала врачей и пожаловалась им на затрудненное дыхание, которое появилось на фоне проблем с сердцем. Осмотрев Санаеву, медики приняли решение госпитализировать звезду советского кино. Артистке диагностировали легочную эмболию.

Ранее Елена Санаева отреагировала на идею создать ремейк картин «Приключения Буратино» Нечаева, в которой она сыграла лису Алису.

Актриса подчеркнула, что современные режиссеры стремятся снимать ремейки известных фильмов ввиду отсутствия собственных оригинальных идей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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