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14:56, 14 мая 2024Из жизни

63-летняя женщина рассказала о совместном ребенке с 26-летним партнером

В США пара с разницей в возрасте 37 лет рассказала о совместном ребенке

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

26-летний мужчина и 63-летняя женщина из США объявили о скором рождении совместного ребенка. Об этом сообщает Express.

Шерил Макгрегор и ее партнер, Куран Маккайн, младше ее на 37 лет, получили популярность благодаря роликам об их необычных отношениях, которые они стали выкладывать на платформе TikTok. Пара уже несколько раз делала попытку зачать совместного ребенка при помощи суррогатной матери, однако им это не удалось.

Несмотря на критику со стороны многих подписчиков и разницу в возрасте, Маккайн и Макгрегор сделали еще одну попытку ЭКО и преуспели. Они поделились видео с хорошими новостями на платформе TikTok. Ролик они сопроводили подписью: «Наконец-то случилось, мы создаем нашу семью». Они объяснили, что их суррогатная мать беременна, продемонстрировали положительный результат теста, рассказали, что были у врача и слушали сердцебиение своего ребенка.

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Шерил, у которой уже есть семеро детей и 17 внуков от предыдущих отношений, и Куран станцевали радостный танец, демонстрируя снимок и распевая «ух ты» и «о, детка». «Не могу дождаться, мы наконец-то создадим нашу маленькую семью. Я так счастлив. Я стану отцом. Наконец-то у нас появилась семья», — прокомментировал событие Куран.

Ранее сообщалось, что 80-летняя женщина из Танзании завела отношения с таксистом на 56 лет младше нее. 24-летний Джордж и 80-летняя вдова Кэтрин Томас познакомились, когда она села на его мототакси.

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      Алиса Дмитриева
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