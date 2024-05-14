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11:03, 14 мая 2024Ценности

77-летняя певица Шер вышла в свет в оголяющем тело боди

77-летняя певица Шер посетила премьеру фильма в оголяющем тело боди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, вышла в свет в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

77-летняя знаменитость посетила премьеру документального фильма «Боб Маки: Обнаженная иллюзия» в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее боди с оголяющими ее тело вырезами. При этом она надела высокие кожаные сапоги и плащ, украшенный сияющей окантовкой и массивными пуговицами. Также Шер дополнила свой образ поясом с крупной пряжкой.

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Кроме того, визажисты сделали артистке макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и оформили ей челку.

В марте сообщалось, что Шер и ее 38-летний возлюбленный, рэпер и продюсер Александр Эдвардс, посетили показ бренда Balmain в похожих нарядах. Уточнялось, что они надели черные пиджаки, ботинки и прямые синие джинсы.

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      Мария Винар
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