77-летняя Шер и ее 38-летний возлюбленный вышли в свет в похожих нарядах

Певица Шер и ее 38-летний возлюбленный пришли на Неделю моды в похожих нарядах

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, и ее возлюбленный вышли в свет в похожих нарядах. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 77-летняя звезда и ее 38-летний избранник — рэпер и продюсер Александр Эдвардс — посетили показ бренда Balmain в рамках Недели моды в Париже. При этом они надели черные пиджаки, ботинки и прямые синие джинсы.

Также исполнительница взяла с собой миниатюрную сумку, в качестве украшения выбрала серебристую цепочку на шею и дополнила образ черным корсетом. В свою очередь, музыкант примерил рубашку аналогичного цвета и массивное кольцо с декором в виде креста.

Ранее в феврале стало известно о романе британской супермодели Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером. Выяснилось, что избранником 53-летней манекенщицы оказался 37-летний кинопродюсер Мохаммед Аль-Турки из Саудовской Аравии.