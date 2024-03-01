Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:20, 1 марта 2024Ценности

77-летняя Шер и ее 38-летний возлюбленный вышли в свет в похожих нарядах

Певица Шер и ее 38-летний возлюбленный пришли на Неделю моды в похожих нарядах

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, и ее возлюбленный вышли в свет в похожих нарядах. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 77-летняя звезда и ее 38-летний избранник — рэпер и продюсер Александр Эдвардс — посетили показ бренда Balmain в рамках Недели моды в Париже. При этом они надели черные пиджаки, ботинки и прямые синие джинсы.

Также исполнительница взяла с собой миниатюрную сумку, в качестве украшения выбрала серебристую цепочку на шею и дополнила образ черным корсетом. В свою очередь, музыкант примерил рубашку аналогичного цвета и массивное кольцо с декором в виде креста.

Ранее в феврале стало известно о романе британской супермодели Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером. Выяснилось, что избранником 53-летней манекенщицы оказался 37-летний кинопродюсер Мохаммед Аль-Турки из Саудовской Аравии.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили, что немецкие военные тайно обсуждали бомбардировки Крымского моста. О чем еще они говорили?

      Стали известны гаранты безопасности Украины в мирном договоре 2022 года

      Россия захотела запустить безвизовые турпоездки с Индией

      В Кремле связали слова главы Пентагона со справедливостью СВО

      Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

      Опасения ЕС из-за конфискации замороженных активов России объяснили

      В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Россияне бросились скупать жилье в одном регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше