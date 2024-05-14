Байден запретил китайским криптомайнерам размещаться рядом с базой ВВС США

Байден дал 120 дней на продажу майнерами из КНР земли возле базы США в Вайоминге

Президент США Джо Байден дал майнерам из КНР, которые занимаются добычей криптовалюты в Вайоминге, 120 дней на продажу земли, где расположены их серверы. Это связано с тем, что объект находится возле базы ВВС США, на которой размещены американские ядерные баллистические ракеты, сообщает Financial Times (FT).

В приказе, требующем продажи земли рядом с авиабазой Уоррен, Байден сообщил, что MineOne использовала специализированное оборудование для майнинга криптовалюты, включающее технологии иностранного происхождения, которые представляют угрозу национальной безопасности США.

«Близость недвижимости, принадлежащей иностранцам, к стратегической ракетной базе и ключевому элементу ядерной триады Америки, а также наличие специализированного оборудования иностранного производства, потенциально способного облегчить наблюдение и шпионскую деятельность, представляет угрозу национальной безопасности США», — отметил он.

5 февраля сообщалось, что майнеры криптовалюты в Техасе начали отключать электричество на своих криптофермах, чтобы снизить нагрузку и спасти штат от энергетического кризиса.