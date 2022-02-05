Криптомайнеры спасут Техас от энергокризиса

Майнеры криптовалют в Техасе начали отключать электричество на своих криптофермах, чтобы снизить нагрузку и помочь энергосети штата пережить зимние холода. Такой вклад может спасти Техас от нового энергетического кризиса. Об этом сообщает CNBC.

В феврале 2021 года энергосистема Техаса не выдержала сильных морозов. Десять миллионов жителей штата остались без электричества, сотни людей в результате погибли. Сейчас Техас опять переживает сильные холода и бури из-за арктических ветров.

Одна из крупнейших в США компаний по добыче криптовалют Riot Blockchain начала 1 февраля сокращать энергопотребление на своих криптофермах Rockdale. «Пока буря усиливалась, мы снижали потребление электричества на 98-99 процентов. Так что сейчас мы используем только один-два процента электроэнергии», — рассказала директор компании по связям Тристин Пэйфер.

Примеру Riot последовал криптовалютный майнер Rhodium Enterprises. Криптофермы компании начали сокращать энергопотребление со 2 февраля. В компании надеются, что это поможет создать энергетические запасы в случае сильной бури. Другие майнеры криптовалют заявили, что будут реагировать на потребности энергосистемы в режиме реального времени.

Компании по добыче криптовалют не занимаются отключением энергии на альтруистических началах. Энергосетью Техаса управляет организация Ercot (Совет по надежности электроснабжения Техаса). Для бесперебойной работы ее сети необходим идеальный баланс между спросом и предложением. Для регулирования спроса Ercot заключает с майнерами соглашения, в рамках которых фактически платит им за отключение электроэнергии в нужный момент.

«Все, что вам нужно сделать, это заплатить майнерам чуть больше, чем они заработали бы за час, добывая биткоин», — рассказал инженер по добыче биткоинов Брэндон Арванаги.

По словам президента Техасского совета по блокчейну Ли Братчера, майнеры цифровых активов являются мощным инструментом в арсенале управления энергосистемой. Нынешняя ситуация поможет узнать, действительно ли эти компании могут быть полезны для энергосети. Количество добытчиков криптовалют в штате начало расти после запрета на майнинг в Китае.

Своевременное отключение электроэнергии в Техасе особенно важно. На остальной территории континентальной части США электроэнергию получают от двух взаимосвязанных энергосетей, соединяющих штаты. Техасская же сеть Ercot является автономной и не связана ни с какой другой энергосистемой Америки.

Энергетический кризис в Техасе может начаться из-за арктических воздушных масс, которые приведут к сильнейшим заморозкам и снегопадам. Не по сезону низкие температуры могут привести к сбоям в энергосети и заморозке нефтедобывающих и газодобывающих районов штата.