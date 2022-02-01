Техас оказался под угрозой энергетического кризиса

Энергосистема американского штата Техас оказалась под угрозой из-за арктических воздушных масс. Они могут привести к сильнейшим снегопадам в Далласе, заморозке нефтедобывающих и газодобывающих районов и сбоям в энергосети штата. О возможном энергетическом кризисе сообщает агентство Bloomberg.

В январе добыча природного газа уже дважды падала из-за низкой температуры — по данным агентства, 20 января добыча сократилась на 6,2 процента.

В среду, 2 февраля, температура в Мидленде, который является бизнес-центром Пермского бассейна (одно из крупнейших месторождений сланцевой нефти в США), упадет до девяти градусов по Цельсию ниже нуля. В Далласе 3 февраля метеорологи ожидают похолодания до шести градусов по Цельсию ниже нуля.

«В сочетании со льдом и снегом на регион обрушатся не по сезону низкие температуры, — заявили в метеослужбе. — В среду температура опустится ниже нуля и может не подняться выше нуля до самых выходных». В некоторых частях штата могут выпасть твердые осадки, которые потенциально повлияют на ветряные электростанции в западной части Техаса.

Заморозки поставят под угрозу энергосистему Техаса, однако вероятность повторения прошлогодней энергетической катастрофы в штате невелика. Метеорологи отмечают, что в этот раз похолодание не будет таким же масштабным. Помимо этого, сейчас Ercot (Совет по надежности электроснабжения Техаса) планирует лучше управлять энергосетью.

В феврале 2021 года холодная погода вывела из строя десятки электростанций и привела к отключению электроэнергии, из-за чего погибли более 200 человек. Тогда работу пришлось остановить на четырех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Техаса, а часть страны столкнулась с угрозой дефицита бензина.