Британию призвали поменять законодательство ради изъятия активов России
Великобритании следует изменить законодательство ради изъятия замороженных активов России и их использования на нужды Украины. К этому британских парламентариев призвал международный финансист и основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, сообщает The Guardian.
«Я думаю, что Великобритания должна поступить так же, как поступили США: они устранили все юридические неясности, и правительство Соединенных Штатов имеет право конфисковать деньги», — заявил Браудер, посоветовав Британии поменять законодательство.
По мнению финансиста, если Великобритания и ее союзники конфискуют активы на сумму 300 миллиардов долларов, то эти средства якобы изменят ход украинского конфликта и станут «страховкой» в случае переизбрания в США бывшего президента Дональда Трампа и смены американской внешней политики.
Ранее экс-советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс назвал изъятие российских активов «демонстрацией идиотизма» со стороны западных политиков.