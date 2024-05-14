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19:08, 14 мая 2024Мир

Британию призвали поменять законодательство ради изъятия активов России

Финансист Браудер призвал Британию изменить законодательство ради активов России

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globallookpress.com

Великобритании следует изменить законодательство ради изъятия замороженных активов России и их использования на нужды Украины. К этому британских парламентариев призвал международный финансист и основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, сообщает The Guardian.

«Я думаю, что Великобритания должна поступить так же, как поступили США: они устранили все юридические неясности, и правительство Соединенных Штатов имеет право конфисковать деньги», — заявил Браудер, посоветовав Британии поменять законодательство.

По мнению финансиста, если Великобритания и ее союзники конфискуют активы на сумму 300 миллиардов долларов, то эти средства якобы изменят ход украинского конфликта и станут «страховкой» в случае переизбрания в США бывшего президента Дональда Трампа и смены американской внешней политики.

Ранее экс-советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс назвал изъятие российских активов «демонстрацией идиотизма» со стороны западных политиков.

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      Елизавета Мытарева
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