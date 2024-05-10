Каммингс: Запад демонстрирует свой идиотизм изъятием российских активов

Бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс рассказал, что изъятие активов Москвы лишь демонстрирует российскому президенту Владимиру Путину идиотизм политиков западных государств. Об этом он заявил в интервью британской газете i.

«Какой урок мы преподали ему? Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных финансовых систем. Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — отметил эксперт.

Каммингс уточнил, что политика, которую Запад ведет против России, принесла ему самому гораздо больше вреда, чем Москве. По его словам, Евросоюзу стоило прислушаться к предостережениям российского лидера о том, к чему приведет расширение НАТО на восток. Он добавил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремился вести антироссийскую политику, стремясь показать, что он является новым Уинстоном Черчиллем.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Великобритании буквально захлебываются в русофобии