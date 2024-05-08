Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 8 мая 2024Мир

Захарова обвинила Британию в русофобии

Мария Захарова заявила, что власти Великобритании захлебываются в русофобии
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что власти Великобритании буквально захлебываются в русофобии. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

По ее словам, действия британских властей полностью подтверждают «предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении». Она добавила, что любые недружественные действия получат соразмерный ответ.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон вышлет российского военного атташе. Он подчеркнул, что данное решение было принято в ответ на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании».

В посольстве России в Лондоне заявили, что Британия ввела новые ограничительные меры под безосновательным и смехотворным предлогом. В диппредставительстве уточнили, что подготовка этих враждебных шагов Лондона началась около шести месяцев назад.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      IIHF оштрафовал ФХР за выступление Федотова в КХЛ

      Американский офицер призвал Украину пойти на переговоры с Россией

      Путин начал переговоры с Пашиняном

      В США заявили об успешном наступлении российских военных в зоне СВО

      На Солнце зарегистрировали 15 мощных вспышек

      На Украине ограничили потребление электричества в промышленности

      США пересмотрят некоторые виды военной помощи Израилю

      Стал известен первый финалист Лиги конференций

      Захарова обвинила Британию в русофобии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше