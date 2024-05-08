Захарова обвинила Британию в русофобии

Мария Захарова заявила, что власти Великобритании захлебываются в русофобии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что власти Великобритании буквально захлебываются в русофобии. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

По ее словам, действия британских властей полностью подтверждают «предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении». Она добавила, что любые недружественные действия получат соразмерный ответ.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон вышлет российского военного атташе. Он подчеркнул, что данное решение было принято в ответ на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании».

В посольстве России в Лондоне заявили, что Британия ввела новые ограничительные меры под безосновательным и смехотворным предлогом. В диппредставительстве уточнили, что подготовка этих враждебных шагов Лондона началась около шести месяцев назад.