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09:27, 14 мая 2024Мир

Британским морпехам пообещали строительство кораблей с лазерным оружием и БПЛА

Глава МО Шаппс: флот Британии получит шесть кораблей с БПЛА и лазерным оружием
Грант Шэппс

Грант Шэппс. Фото: Johanna Geron / Reuters

Британский флот, в частности подразделения морской пехоты ВМС Великобритании, в ближайшем будущем получат шесть новых кораблей, оснащенных БПЛА и лазерным оружием в качестве системы ПВО DragonFire. Об этом в интервью The Telegraph сообщил глава Минобороны страны Грант Шаппс.

«Мы делаем эти важные инвестиции в судостроение, чтобы в будущем Королевский флот имел возможность сдерживать наших противников», — сказал он, указав Россию и Китай в качестве основных угроз, которые «ведут деятельность по усилению собственных вооруженных сил».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал тратить на оборону больше всех союзников по НАТО, помимо США. Для этого он запланировал увеличить расходы на армию и флот до 2,5 процента от ВВП страны. Сунак заверил, что данная мера позволит перевести британскую оборонную промышленность «в режим войны», а Соединенному Королевству стать «самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО».

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      Дмитрий Сотак
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