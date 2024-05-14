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12:01, 14 мая 2024Бывший СССР

Буданов рассказал о достигших минимума резервах ВСУ

Буданов: резервы ВСУ достигли минимума

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на пределе и их резервы достигли минимума. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит газета The New York Times.

«Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яре (...). Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — отметил он.

По словам главы украинской разведки, руководство ВСУ пыталось перенаправить войска из других районов линии фронта, чтобы укрепить оборону на северо-востоке страны, однако им оказалось «трудно найти личный состав». В то же время, по его оценке, украинская армия сможет укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.

Глава ГУР Минобороны Украины также заявил, что ситуация в Харьковской области приближается к критической. По его словам, наступление российских военных на харьковском направлении нацелено на истощение и без того слабых военных резервов республики.

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      Александр Курбатов
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