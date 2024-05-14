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12:47, 14 мая 2024Экономика

Дачникам посоветовали обработать растения антидепрессантами после морозов

Агроном Терентьев: восстановить растения после заморозков помогут эпин и циркон

Фото: Maria Evseyeva / Shutterstock / Fotodom

Помочь растениям на дачном участке реабилитироваться после заморозков поможет обработка антидепрессантами — биопрепаратами, задача которых состоит в регуляции жизненных процессов после заморозков или засухи. Этим и другими советами с aif.ru поделился биолог и агроном Денис Терентьев.

Чаще всего растения обрабатывают следующими препаратами: эпин, циркон, янтарную кислоту, НВ-101 и энерген. На инструкции указано, каким сколько препарата вводить и каким образом это делать (опрыскивать или вносить в почву).

Восстановиться растениям помогут холодные опрыскивания, которые необходимо сочетать с временными укрытиями. Следует обрызгать пострадавшие растения пульверизатором, следя за тем, чтобы на листья и ствол попадали максимально мелкие капли влаги. Затем насаждения нужно укрыть плотным материалом. Таким образом растения смогут оттаять с минимальными потерями. В противном случае смена температур с приходом тепла создаст им дополнительный стресс.

Также восстановиться поможет внеплановая подкормка минимальными дозами удобрения и обрезка поврежденных морозом частей. Последнюю следует проводить через несколько дней после наступления тепла — тогда на растении четко проявятся не подлежащие восстановлению черные или темно-коричневые участки.

Синоптики обещают потепление в столичном регионе уже на этой неделе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ночные заморозки отступят уже 16 мая. Днем в этот день, а также 17 мая и 18 мая, температура поднимется до отметок плюс 15-20 градусов. 18 мая может потеплеть до 18-23 градусов.

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      Мария Черкасова
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