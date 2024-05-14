Названо наиболее дефицитное оружие у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин заявил о дефиците ПВО у Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит в системах противовоздушное обороны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что проблем с боеприпасами у страны не наблюдается.

«Я так понимаю, с оружием у них дела обстоят неплохо, если судить по интенсивности обстрелов, в том числе мирных городов, — заметил Дандыкин. — Хватает и реактивных снарядов, и управляемых бомб, ракет. Осталось даже что-то от советских комплексов».

Вместе с тем военный эксперт указал на успехи российских военных в уничтожении систем ПВО противника.

«Не хватает ПВО, потому что наши стали более активно их выбивать. По этой причине повысилась и эффективность наших ударов», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бойцы ВСУ заявили, что продолжат терять территории в будущем, если Запад не направит Киеву оружие.

Также в Минобороны Украины сообщали, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической.