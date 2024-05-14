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09:22, 14 мая 2024Бывший СССР

На Украине признали потерю территорий в будущем

NYT: ВСУ признали потерю территорий в будущем, если Запад не направит оружие

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что продолжат терять территории в будущем, если Запад не направит Киеву оружие. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Мы продолжим погибать и терять территории», — сказал один из военных ВСУ. По его мнению, украинское командование не любить сдавать территории. Он отметил, что «с ними очень сложно спорить и объяснять, почему удерживать эту позицию нехорошо».

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Как отмечалось, наступление ВС России направлено на истощение и без того слабых украинских военных резервов.

13 мая ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область из-за продвижения российских войск. 12 мая ВС РФ зашли в Волчанск, стянув десятки единиц тяжелой техники.

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      Кристина Есикова
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