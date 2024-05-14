Депутат рассказал дачникам о тонкостях посадки высоких деревьев

Депутат Чаплин: высокие деревья нужно сажать на расстоянии 4 метров от забора

Высокорослые деревья (более 15 метров в высоту) необходимо размещать на дачном участке на расстоянии минимум четырех метров от границы с соседями. Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Среднерослые насаждения (10-15 метров в высоту) следует сажать на расстоянии не менее двух метров от забора, а низкие деревья (до 10 метров) и кустарники — на расстоянии метра.

Спорные случаи — например, если дерево «аварийное» или значительно затеняет соседний участок, необходимо решать через суд. Судебная инстанция может встать на сторону соседа и обязать хозяина срубить дерево. При этом по закону удалять дерево не обяжут, если от него на соседский участок осенью падают листья — это явление обусловлено погодой.

Ранее дачников предостерегли от использования садового участка не по назначению. Штрафы грозят за разведение на даче крупного скота, постройку на территории участка гостиницы, мойку машины и складирование мусора.