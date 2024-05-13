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17:25, 13 мая 2024Экономика

Дачникам напомнили о незаконных работах на участке

«АиФ»: за разведение гусей и заросли одуванчиков можно получить штраф

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Использование садового участка не по прямому назначению может закончиться штрафом. За какие работы последует наказание, пишут «Аргументы и факты».

Как напоминает адвокат Александр Щербинин, разводить птиц, кроликов и минипигов на даче можно лишь для себя, а не в коммерческих целях. Однако под запрет попадает крупный скот. Правление садовых товариществ может расширить ограничения и на других животных, например крупную птицу — индюков или гусей.

Не каждый участок подойдет для открытия мини-гостиницы. По словам земельного юриста Александра Горяинова, необходимо уточнить вид разрешенного использования участка. Однако даже если застройка разрешена на бумаге, по факту власти могут посчитать ее незаконной. Нецелевое использование участка карается штрафом в размере 0,5-1 процента от его кадастровой стоимости, но суммой не менее 10 тысяч рублей. С неопределенной стоимостью участка штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

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Получить штраф можно также за мойку машины за забором (3-5 тысяч рублей) и складирование мусора (10 тысяч рублей). Жечь листву и мусор ближе чем в 15 метрах от построек нельзя. Но если разводить огонь в металлической бочке, то расстояние можно сократить до 7,5 метра. Мангал допустимо ставить как минимум в 5 метрах от дачных объектов. В противном случае придется лишиться до 5 тысяч рублей. Каменная часть должна располагаться в месте, где не планируется возводить какие-либо постройки. За костер на участке можно схлопотать еще больший штраф — до 15 тысяч рублей. В период действия противопожарного режима он вырастает до 20 тысяч рублей. При повреждении чужого имущества сумма достигнет 50 тысяч рублей, не говоря о компенсации ущерба.

Выращивание культур с наркотическими или психотропными веществами чревато штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. В их число входят ипомея трехцветная, гармала и турбина щитковидная. Если на участке появится больше десяти таких кустов, против предприимчивого дачника могут возбудить уголовное дело. Также штраф можно получить за заросли сорняков — если на участке расплодился борщевик Сосновского, разрослась пастушья сумка, либо организованы посадки мяты, ромашки и амброзии. Последние три растения являются сильными аллергенами.

Кроме того, штраф могут начислить за монтаж уличного туалета в опасной близости к грунтовым водам, питьевым источникам и постройкам. Бурение скважины без лицензии также наказывается. Штраф предусматривается за самовольный захват территории, а в некоторых случаях дачника могут наказать, если он ухаживает за заброшенным участком без официального согласия.

Ранее в Госдуме призвали отменить наказание за жарку шашлыка на закрытых мангалах. В настоящее время за это в России предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей.

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      Виктория Клабукова
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