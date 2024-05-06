В Госдуме захотели провести шашлычную амнистию

В Госдуме предложили не штрафовать россиян за шашлыки на даче

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил не штрафовать россиян за приготовление пищи на переносных мангалах на даче, а также закрыть ранее открытые административные дела в рамках «шашлычной амнистии». С такой инициативой депутат обратился к главе МЧС Александру Куренкову, сообщает агентство «Москва».

«Считаю необходимым рассмотреть возможность отменить штрафы за приготовление пищи с использованием закрытых переносных мангалов на садовых или огородных земельных участках граждан», — говорится в обращении. Отмена этих штрафов позволила бы россиянам провести время с семьей без опасений о возможных наказаниях, добавил он.

Чтобы реализовать инициативу, необходимо внести изменения в постановление правительства России, которые бы исключали возможность привлечения граждан к ответственности за использование закрытых переносных мангалов, соответствующих требованиям противопожарной безопасности.

Автор также предложил освободить от наказания граждан России, осужденных к административной ответственности за приготовление пищи в закрытых мангалах, и возместить ранее уплаченные штрафы по аналогичным делам.

В настоящее время в России предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня и разведении костров в мангалах, жаровнях, если они расположены от дома на расстоянии менее пяти метров. При этом сейчас многие россияне используют закрытые переносные мангалы, огонь из которых не может попасть на легковоспламеняющиеся предметы. Правила их использования и предложил обособить в постановлении парламентарий.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что жарка шашлыка в лесу чревата штрафом от 15 до 30 тысяч рублей. Если костер был разведен в лесопарковом зеленом поясе, например, на территории, которая прилегает к озеру, реке, пруду или другому водоему, или в парке, то сумма наказания увеличивается до 40-50 тысяч. Если из-за приготовления еды возникнет пожар, виновнику выпишут штраф в размере от 50 до 60 тысяч рублей.