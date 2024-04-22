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16:42, 22 апреля 2024Экономика

Россиянам напомнили о штрафах за жарку шашлыка

Депутат Чаплин: жарка шашлыка в неположенном месте чревата штрафом до 15 тысяч
СюжетЛесные пожары:

Фото: Магомед Чабаев / Коммерсантъ

В случае разведения костра для приготовления шашлыков в лесу, парке или другом неположенном месте нарушителю может грозить штраф. Об этом россиянам напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова приводит Life.ru.

Парламентарий отметил, что в случае, если при жарке шашлыка на даче используется открытый огонь в металлической емкости (например, мангале), то противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее пяти метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов — не менее двух. Желающих приготовить шашлык на природе вне своего участка он предупредил, что сделать это удастся только в специально оборудованных местах в лесу, в парках и во дворах домов. «Если вы развели костер в неположенном месте, но не в лесном массиве, то штраф будет от 5000 до 15 тысяч рублей. Однако если инцидент с костром происходит в период особого противопожарного режима, например, когда летний сезон пожаров, то штрафовать будут в диапазоне от 10 тысяч до 20 тысяч рублей», — поделился информацией депутат.

Чаплин добавил, что неразумная жарка шашлыка в лесу чревата большим штрафом — от 15 до 30 тысяч рублей. В случае же, если костер был разведен в лесопарковом зеленом поясе, например, на территории, которая прилегает к озеру, реке, пруду или другому водоему, или в парке, то сумма наказания увеличивается до 40-50 тысяч. Если несоблюдение правил спровоцирует лесной пожар, его виновнику выпишут штраф в размере от 50 до 60 тысяч рублей.

Ранее в апреле дачников предупредили о штрафах за некоторые незаконные постройки.

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      Полина Кислицына
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