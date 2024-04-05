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09:30, 5 апреля 2024Экономика

Дачников предупредили о штрафах за некоторые постройки

Чаплин предупредил дачников о штрафах за постройки рядом с забором соседей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В 2024 году дачников могут оштрафовать за некоторые незаконные постройки, в том числе рядом с забором соседей. Об этом россиян предупредил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает РИА Новости.

Штраф за незаконные постройки для физлиц составляет до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц — до миллиона рублей. Существуют правила этажности и расстояний при возведении сооружений. Согласно им, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка должно составлять три метра, до содержащей скот постройки и до высокорослых деревьев — четыре метра. Помимо этого, размер строения должен ограничиваться тремя этажами.

«В случае нарушения суд может обязать устранить нарушения, то есть снести постройку», — рассказал Чаплин. Он добавил, что за мытье машин за забором также грозит штраф размером пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что штрафы за недопуск в квартиру газовщиков вырастут в пять раз.

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      Александра Качан
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