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06:57, 3 апреля 2024Россия

Россиян предупредили о штрафах за недопуск в квартиру газовщиков

Юрист Гусятников: штрафы за недопуск в квартиру газовщиков вырастут в пять раз

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиян предупредили, что штрафы за недопуск в квартиру газовщиков вырастут в пять раз. Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении, этим могут воспользоваться злоумышленники, рассказал юрист Петр Гусятников в интервью агентству «Прайм».

Ужесточение связано с тем, что многие боятся пускать в дом мошенника. Под видом газовщиков они забирают у людей деньги на установку якобы необходимого оборудования, пугая несуществующими законами. Особенно, когда речь идет о пожилых людях.

«Самый простой способ уточнить, идет ли проверка — позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, сотрудники УК должны об этом знать», — подсказал он.

Кроме того, газовщик должен быть в спецформе и иметь при себе удостоверение, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в текущем году власти намерены ввести штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Нарушениями будут считать недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также уклонение от заключения договора о техобслуживании.

Уточнялось, что для обычных россиян штраф будет достигать 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей.

Несколькими днями ранее российских дачников предупредили о штрафе за наличие борщевика на участке. Нарушителей заставят заплатить до 5000 рублей.

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      Марина Совина
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