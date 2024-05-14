Дима Билан прокомментировал слухи о романе с актрисой Судзиловской

Дима Билан опроверг слухи о романе с актрисой Олесей Судзиловской

Российский певец Дима Билан ответил на слухи о романе с актрисой Олесей Судзиловской. Его слова приводит Telegram-канал News.ru.

Исполнитель пообщался с журналистами, один из которых спросил артиста о том, что его связывает с Судзиловской. Билан опроверг слухи о романе со звездой фильма «О чем молчат девушки» и заявил, что его с актрисой связывают лишь дружеские отношения.

«Вот просто вас возьму и обломаю сейчас. Очень хорошие друзья. Очень хорошие. И давно мы дружим, и с ее семьей», — отметил исполнитель.

Слухи о том, что певец и актриса встречаются, появились в 2007 году: тогда звезд часто видели вместе на различных мероприятиях, а также на отдыхе. Известно, что с 2009-го Судзиловская состоит в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем, с которым воспитывает двоих общих сыновей.

Ранее Билан обнялся с уругвайской актрисой и певицей Натальей Орейро и похвастался подаренными ей цветами.