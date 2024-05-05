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18:37, 5 мая 2024Культура

Дима Билан похвастался подаренными Наталье Орейро цветами

Певец Дима Билан обнялся с актрисой Натальей Орейро и подарил ей цветы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Дима Билан обнялся с уругвайской актрисой и певицей Натальей Орейро и подарил ей цветы. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Российский певец разместил ролик со съемочной площадки фильма «Письмо Деду Морозу», одну из главных ролей в котором исполняет Орейро. На кадрах исполнитель зашел в передвижную гримерную с букетом цветов и подарил его знаменитости. Актриса, в свою очередь, поблагодарила артиста.

«Видеорепортаж со съемок новогоднего блокбастера киностудии имени Горького "Письмо Деду Морозу", в съемках которого я принимаю участие вместе со своей хорошей знакомой и фантастической Натальей Орейро», — подписал Билан пост.

В апреле Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях. Исполнитель посетил гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ», на котором рассказал корреспонденту издания, что положительно относится к снимкам оголенных женщин.

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      Екатерина Ештокина
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