Дима Билан похвастался подаренными Наталье Орейро цветами
Заслуженный артист России Дима Билан обнялся с уругвайской актрисой и певицей Натальей Орейро и подарил ей цветы. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Российский певец разместил ролик со съемочной площадки фильма «Письмо Деду Морозу», одну из главных ролей в котором исполняет Орейро. На кадрах исполнитель зашел в передвижную гримерную с букетом цветов и подарил его знаменитости. Актриса, в свою очередь, поблагодарила артиста.
«Видеорепортаж со съемок новогоднего блокбастера киностудии имени Горького "Письмо Деду Морозу", в съемках которого я принимаю участие вместе со своей хорошей знакомой и фантастической Натальей Орейро», — подписал Билан пост.
В апреле Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях. Исполнитель посетил гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ», на котором рассказал корреспонденту издания, что положительно относится к снимкам оголенных женщин.