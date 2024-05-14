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08:58, 14 мая 2024Силовые структуры

Двух россиян арестовали за расправу над 25-летним односельчанином

Под Омском арестовали двух мужчин, забивших кочергой и ломом односельчанина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Омской области арестовали двух 42-летних мужчин, расправившихся с 25-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае один из фигурантов поссорился с односельчанином. Позже он вместе с другом пришел в дом обидчика в селе Сибирское для разборок. Мужчины избили потерпевшего кочергой и ломом по голове и телу. После этого он не выжил.

Нападавших задержали, и, как оказалось, они уже были судимы ранее. Теперь против них возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Люберцах два россиянина избили сделавших им замечание супругов.

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      Екатерина Кашурникова
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