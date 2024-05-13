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20:28, 13 мая 2024Силовые структуры

Пьяные россияне избили супругов за сделанное замечание

В Люберцах два россиянина избили сделавших им замечание супругов

Фото: Thomas Park / Unsplash

В Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий. Об этом в понедельник, 13 мая, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР)

По данным следствия, вечером 11 мая в городе Люберцы двое обвиняемых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пара супругов сделала им замечание из-за вызывающего поведения в общественном месте, после чего пьяные россияне избили мужчину и женщину, нанеся им множественные повреждения головы и тела.

Криминалистами проводятся допросы участников конфликта, назначены медицинские судебные экспертизы.

17 апреля сообщалось, что россиянин расправился с женщиной после ссоры в очереди на кассе.

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      Владимир Седов
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