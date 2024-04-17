Россиянин расправился с женщиной после ссоры в очереди на кассе

На Урале мужчина получил 7 лет колонии за убийство женщины после ссоры на кассе

Ревдинский городской суд приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за расправу над женщиной после ссоры в очереди на кассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 600 тысяч рублей компенсации морального вреда матери пострадавшей. Во время заседания фигурант признал свою вину лишь частично.

Как установил суд, преступление произошло 11 ноября 2023 года. Тогда осужденный в состоянии алкогольного опьянения пошел в магазин. Стоя на кассе, он поссорился с двумя мужчинами и одной женщиной из-за того, что фигурант задерживал всю очередь. На улице перед магазином ссора продолжилась. Обвиняемый устроил драку с двумя мужчинами. В конфликт вмешалась пострадавшая. Она попыталась помочь мужчинам, но получила от осужденного два удара по голове. От полученных ударов у женщины случилось кровоизлияние в головной мозг. Она не выжила.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области.