Пьяный россиянин избил ребенка в магазине и не смог объяснить свой поступок

Shot: пьяный мужчина избил ребенка в магазине

Пьяный мужчина избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел, когда мать с мальчиком выбирали покупки. К ребенку подошел мужчина в темных очках и так сильно ударил его по голове, что тот отлетел.

Первой отреагировала мать пострадавшего, встав на пути напавшего. Затем подоспел. предположительно, отец ребенка. Он нанес агрессору несколько ударов и повалил его на пол.

Прибывшие сотрудники полиции задержали напавшего. Он не смог объяснить полицейским свои действия.

22 января в Нижегородской области перед судом предстала местная жительница, которая избила свою трехмесячную дочь. В ночь на 7 января пьяная россиянка схватила трехмесячную дочь за ноги и ударила головой об пол, после чего не менее одного раза ударила младенца ногой. Женщину остановил находившийся с ней в квартире посторонний мужчина, личность которого не уточняется. Это спасло жизнь девочке, которая в данный момент находится в больнице. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ее поместили под стражу.