Джулия Фокс поделилась впечатлениями после длительного воздержания от секса

Американская актриса и модель Джулия Фокс рассказала, что 2,5 года не занималась сексом и прекрасно себя чувствует. На слова бывшей девушки рэпера Канье Уэста в TikTok обратило внимание издание Daily Mirror.

Неожиданное признание Фокс сделала в комментариях к посту, который на своей странице в TikTok опубликовало приложение для знакомств. В частности, реакцию знаменитости вызвал видеоролик с надписями: «Вы прекрасно знаете, что целибат — это не ответ» и «Обет безбрачия — это не ответ». 34-летняя знаменитость заявила, что уже 2,5 года соблюдает целомудрие и довольна длительным воздержанием. «Никогда не чувствовала себя лучше», — поделилась впечатлениями Фокс.

Многие пользователи социальной сети поддержали модель и тоже признались, что воздерживаются от секса. «Никогда бы не подумала, что у нас с Джулией столько общего», — написала одна пользовательница. Другая женщина заявила, что тоже ощущает себя счастливее и миролюбивее без секса.

Ранее Джулия Фокс призналась, что недолгие отношения с Канье Уэстом оставили у нее «кислое послевкусие». По ее словам, теперь она не согласится на свидание с кем-либо из «этой сферы».