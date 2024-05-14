Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 14 мая 2024Забота о себе

Джулия Фокс поделилась впечатлениями после длительного воздержания от секса

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса и модель Джулия Фокс рассказала, что 2,5 года не занималась сексом и прекрасно себя чувствует. На слова бывшей девушки рэпера Канье Уэста в TikTok обратило внимание издание Daily Mirror.

Неожиданное признание Фокс сделала в комментариях к посту, который на своей странице в TikTok опубликовало приложение для знакомств. В частности, реакцию знаменитости вызвал видеоролик с надписями: «Вы прекрасно знаете, что целибат — это не ответ» и «Обет безбрачия — это не ответ». 34-летняя знаменитость заявила, что уже 2,5 года соблюдает целомудрие и довольна длительным воздержанием. «Никогда не чувствовала себя лучше», — поделилась впечатлениями Фокс.

Многие пользователи социальной сети поддержали модель и тоже признались, что воздерживаются от секса. «Никогда бы не подумала, что у нас с Джулией столько общего», — написала одна пользовательница. Другая женщина заявила, что тоже ощущает себя счастливее и миролюбивее без секса.

Материалы по теме:
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

Ранее Джулия Фокс призналась, что недолгие отношения с Канье Уэстом оставили у нее «кислое послевкусие». По ее словам, теперь она не согласится на свидание с кем-либо из «этой сферы».

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан главный кадровик Минобороны России. Он 13 лет охранял секреты армии

      Пожар на теплоходе в Архангельске локализовали

      Белый дом раскрыл местонахождение обещанного Украине оружия

      Известный порноактер назвал худших любовниц

      Джулия Фокс поделилась впечатлениями после длительного воздержания от секса

      В США предложили запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки

      ВСУ обстреляли село в Белгородской области

      В правительстве рассказали о трудоустройстве полумиллиона россиян в одной сфере

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пенсиями

      В России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше