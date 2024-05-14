Украине предложили выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
Правительству Украины следует принять решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин, чтобы защитить границы страны. Об этом заявил бывший посол республики в США Валерий Чалый, передает РИА Новости.
«Украина должна начать серьезное обсуждение как на уровне Совета нацбезопасности и обороны страны с участием владимира Зеленского, так и со своими партнерами по вопросу потенциального выхода из настоящей конвенции», — заявил Чалый.
По его словам, подобные меры необходимы из-за продвижения российских войск на харьковском направлении, так как в дальнейшем наступления могут начаться в сумском и киевском направлениях.
Бывший посол подчеркнул, что хоть выход из конвенции вступает в силу только после окончания вооруженного конфликта, Киеву необходимо думать о защите российско-украинской границы в будущем.