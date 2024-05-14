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12:51, 14 мая 2024Бывший СССР

На Украине оценили значение поражений под Харьковом для мирных переговоров

Politico: поражения под Харьковом усилят давление на Киев насчет переговоров

Фото: Thomas Peter / Reuters

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом усилят давление Запада на Киев насчет мирных переговоров. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

Собеседники издания выразили неуверенность, что ВСУ смогут сдержать Вооруженные силы России. Они отметили, что поражения Украины на фронте вызовут давление европейских политиков на украинские власти с целью начала мирных переговоров.

«Они выразили опасения, что собственная решимость Украины может быть ослаблена, а моральный дух в вооруженных силах будет подорван», — отметили журналисты. Источники подчеркнули, что неудачи ВСУ под Харьковом приведут к занятию Россией крупных территорий и истощению военной поддержки Запада.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о критической ситуации в Харьковской области в интервью The New York Times.

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      Юрий Леонов
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