Совет ЕС перенаправит доход от российских активов на военную помощь Украине

Совет Европейского союза (ЕС) окончательно утвердит решение по изъятию доходов от российских активов для оказания военной помощи Украине в промежуток с 20 по 24 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Решение по изъятию доходов от российских активов нуждается в согласовании постпредами стран Евросоюза, которое пройдет 15 мая. Затем инициативу потребуется окончательно утвердить на следующей неделе Советом ЕС на министерском уровне», — сообщается в агентстве.

Исходя из повестки заседания представителей стран ЕС, решение по российским активам будет принято автоматически без предварительных обсуждений.

8 мая послы стран Евросоюза согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине. Европейская комиссия (ЕК) таким образом планирует собрать от 2 до 3 миллиардов евро в этом году, при этом 90 процентов собранных средств планируется потратить на закупки оружия для Киева.