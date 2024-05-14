ЕС продлил мандат своей миссии по гражданской безопасности Украины

ЕС продлил мандат миссии по подготовке сил гражданской безопасности Украины

Совет Европейского союза (ЕС) продлил до 31 мая 2027 года мандат своей миссии по подготовке сил гражданской безопасности для Украины (EUAM Ukraine). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В своих заключениях от 21 марта 2024 года Европейский совет заявил, что Европейский Союз по-прежнему привержен поддержке восстановления и реконструкции Украины. Европейский совет также приветствовал недавнее усиление EUAM Ukraine, которое позволит расширить поддержку украинских правоохранительных органов на прилегающих территориях Украины, а также реформ в контексте процесса ее вступления в ЕС», — отмечается в заявлении.

EUAM Ukraine — гражданская миссия, созданная 22 июля 2014 года. В ее задачи входит предоставление стратегических консультаций Киеву и практическая помощь по конкретным мерам реформ, связанных с вступлением Украины в ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз вынужден реагировать на трудности Украины из-за плохого положения на фронте. Поэтому объединение уже частично перешло к военной экономике для продолжения помощи Киеву.