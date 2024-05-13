В ЕС признали частичный переход к военной экономике для помощи Украине

Еврокомиссар Бретон: ЕС частично перешел к военной экономике из-за Украины

Евросоюз вынужден реагировать на трудности Украины из-за плохого положения на фронте, ЕС уже частично перешел к военной экономике для продолжения помощи Киеву. Об этом в эфире радиостанции RMC заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Для Украины начинается опасный период, и мы это понимаем. У нас у самих сейчас выборы [в Европарламент], в США тоже скоро начнутся [президентские] выборы. Естественно, для России — это возможность продвинуться вперед. По этой причине мы в Европе приняли решение очень существенно увеличить наши дотации в плане вооружений и снарядов», — заявил еврочиновник.

Бретон также отметил, что главной целью военной промышленности ЕС на данный момент является «производство двух миллионов снарядов на территории ЕС, в том числе крупного 155-го калибра, чтобы быть в состоянии как можно быстрее их поставлять Украине».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ЕС усилит поддержку Украины. «Наше будущее и наша безопасность поставлены на карту на Украине», — заметил французский лидер. По его мнению, Франция и ЕС должны усилить поддержку Киева. Также Макрон заверил, что это произойдет в ближайшие недели.