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15:21, 11 мая 2024Мир

Макрон пообещал усилить поддержку Украины

Макрон анонсировал усиление поддержки Украины в ближайшие недели

Фото: Mohammed Badra / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Евросоюз (ЕС) усилит поддержку Украины. Об этом он заявил в ролике на своем YouTube-канале, посвященному ответам на вопросы пользователей соцсетей.

«Наше будущее и наша безопасность поставлены на карту на Украине», — заметил французский лидер. По его мнению, Франция и ЕС должны усилить поддержку Киева. Также Эммануэль Макрон анонсировал, что это произойдет в ближайшие недели.

Также президент Франции объяснил, что его страна должна вооружать себя, чтобы быть готовой к сдерживанию потенциального противника. «Я искренне надеюсь, что нам не придется вступать в войну, Франция — не держава войны, а держава мира, но если мы хотим мира, мы должны его защищать», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, президент Франции заметил, что вмешательство в конфликт России и Украины возможно, если «россияне зайдут слишком далеко». «Европа должна быть готова к тому, чтобы их сдержать», — заявил Макрон.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин расценил заявления Запада об отправке солдат на Украину как эскалацию. Также Нарышкин описал поведение европейских лидеров как безответственное.

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      Андрей Ставицкий
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