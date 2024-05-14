Фигуру Водонаевой на красной дорожке описали фразой «грудь в трусы провалилась»

Фигуру бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей и блогерши Алены Водонаевой на красной дорожке описали в сети фразой «грудь в трусы провалилась». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость посетила музыкальную премию «Жара Music Awards» в черном наряде. Так, ее костюм состоял из украшенного перьями корсетного топа без бретелей, брюк с завышенной талией и болеро. Кроме того, ведущая примерила маску из прозрачной ткани, серебристые перчатки и остроносые туфли на высоких каблуках.

Подписчики оценили внешний вид инфлюэнсерши в комментариях. «Как будто грудь в трусы провалилась», «А почему переделанная грудь над пупком висит?», «Грудь пошла узнать у пупка, как дела», — иронизировали юзеры.

В апреле Водонаева снялась в нижнем белье и оценила свою фигуру словами «не нравится эта сочность».