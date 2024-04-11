Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 11 апреля 2024Ценности

Водонаева оценила свою фигуру в нижнем белье словами «не нравится эта сочность»

Телеведущая Алена Водонаева снялась в нижнем белье во время похудения

Кадр: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева снялась в нижнем белье и оценила свою фигуру словами «не нравится эта сочность». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость предстала на фото на фоне кровати, позируя в черном бюстгальтере с треугольными чашками и без косточек и V-образных трусах. Она показала тело с разных ракурсов, отметив, что начала готовиться к летнему сезону, стремясь похудеть.

«Мне очень не нравится эта "сочность". Я люблю быть худой. Люблю кости внизу живота, худые ноги, худые руки. Но эти лишние (для меня) пять килограммов так сложно скинуть», — заявила инфлюэнсерша.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Также она отметила, что не приветствует похудение посредством операций или лекарства «Оземпик». По словам ведущей, она предпочитает правильное питание, массажи и аппаратные процедуры для тела. При этом от спорта она отказалась из-за перенесенного три года назад инсульта.

В марте Алена Водонаева сменила имидж и удивила фанатов. Она снялась с измененным цветом волос.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

      Раскрыт новый механизм преждевременного старения

      ФСБ рассекретила архив о массовых расправах нацистов над жителями региона России

      Названы причины появления распространенной проблемы с тормозами автомобиля

      Глава Минстроя раскритиковал ставшую причиной наводнения в Орске дамбу

      Пилоты промахнулись полосой при посадке в аэропорту Москвы

      Пятимесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме в России

      На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Германии придумали способ отправить украинских беженцев служить в ВСУ

      В МИД прокомментировали антироссийскую позицию главы МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше