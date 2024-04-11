Водонаева оценила свою фигуру в нижнем белье словами «не нравится эта сочность»

Телеведущая Алена Водонаева снялась в нижнем белье во время похудения

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева снялась в нижнем белье и оценила свою фигуру словами «не нравится эта сочность». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость предстала на фото на фоне кровати, позируя в черном бюстгальтере с треугольными чашками и без косточек и V-образных трусах. Она показала тело с разных ракурсов, отметив, что начала готовиться к летнему сезону, стремясь похудеть.

«Мне очень не нравится эта "сочность". Я люблю быть худой. Люблю кости внизу живота, худые ноги, худые руки. Но эти лишние (для меня) пять килограммов так сложно скинуть», — заявила инфлюэнсерша.

Также она отметила, что не приветствует похудение посредством операций или лекарства «Оземпик». По словам ведущей, она предпочитает правильное питание, массажи и аппаратные процедуры для тела. При этом от спорта она отказалась из-за перенесенного три года назад инсульта.

В марте Алена Водонаева сменила имидж и удивила фанатов. Она снялась с измененным цветом волос.