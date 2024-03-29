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17:50, 29 марта 2024Ценности

Алена Водонаева удивила фанатов переменами во внешности

Фото: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 41-летняя телеведущая предстала с измененным цветом волос. Так, знаменитость позировала с распущенными прядями, которые окрасила в блонд в салоне. «Психанула», — подписала она снимок.

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Поклонники поделились впечатлениями от преображения инфлюэнсерши в комментариях. «Подумала, что Глюкоза [российская певица]», «Это парик?», «Не верю! Но в любом случае вы прекрасны», «Почему вы так шокируете всех?», «Ничего себе!», «Я вас не узнала», — заявили пользователи сети.

Ранее в марте российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров.

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      Карина Черных
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