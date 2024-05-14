ФСБ задержала желавшего выехать на Украину и воевать за нее россиянина

В Брянской области ФСБ задержала мужчину, который хотел воевать за Украину

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который хотел выехать на Украину и воевать на ее стороне против Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205.5 («Покушение на участие в деятельности террористической организации») и 275 («Государственная измена») УК РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. Он задумал вступить в нее и участвовать в террористической деятельности. В результате его задержали при попытке выехать на территорию Украины.

Ранее в Крыму пятерых агентов Службы безопасности Украины приговорили к колонии за сбор данных о Российской армии.